Scholar Rock progresse après l'approbation par la FDA pour le premier traitement de l'amyotrophie spinale ciblant les muscles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 septembre - ** L'action de Scholar Rock SRRK.O progresse de 10,1 % à 61 dollars avant l'ouverture du marché

** La FDA américaine a approuvé le médicament Isembyld de la société , premier traitement ciblant les muscles contre l’amyotrophie spinale, une maladie génétique entraînant une aggravation de la faiblesse musculaire

** Cette autorisation concerne les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus qui suivent actuellement des traitements ciblant le gène SMN2, un gène des neurones contrôlant le mouvement

** Le lancement commercial est en cours et le produit sera disponible à la livraison dans les prochains jours - SRRK

** Selon la société de courtage Truist, les prévisions de ventes prévoient un chiffre d’affaires maximal de 2,3 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 26 % depuis le début de l'année