Scholar Rock fixe le prix de son premier médicament ciblant la perte musculaire liée à l'amyotrophie spinale (SMA) à 11 659 dollars par flacon

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Scholar Rock SRRK.O a fixé lundi le prix catalogue à 11 659 dollars par flacon à usage unique pour son médicament contre l’atrophie musculaire spinale récemment homologué, le premier traitement ciblant directement la perte musculaire chez les patients atteints de cette maladie génétique rare.

Le coût annuel net pour un patient type s'élèvera à 310 000 dollars, mais variera en fonction du poids, ont indiqué les dirigeants de la société lors d'une conférence téléphonique.