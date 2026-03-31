Scholar Rock en hausse après avoir redéposé une demande auprès de la FDA pour un médicament contre les troubles génétiques

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31 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Scholar Rock SRRK.O augmentent de 11,84% à 48,18 $ avant bourse

** La société déclare qu'elle a soumis à nouveau sa demande de mise sur le marché à la FDA américaine pour son médicament apitegromab destiné à traiter les enfants et les adultes atteints d'atrophie musculaire spinale, une maladie génétique qui endommage les cellules nerveuses contrôlant les mouvements

** La société indique que la FDA a rejeté sa demande précédente en septembre 2025 en raison de résultats d'inspection sur un site de fabrication tiers de Catalent, appartenant à Novo Nordisk NOVOb.CO , mais que les problèmes n'étaient pas spécifiques à l'apitegromab

** La maison de courtage Truist considère les actions de SRRK comme moins risquées, citant un ensemble de données solides et l'absence de concurrence à court terme dans l'espace après que Roche ROPC.S a interrompu le développement de son médicament pour la maladie

** Le nouveau dossier inclut Catalent Indiana et un deuxième site de fabrication aux États-Unis; la FDA devrait accepter le dossier dans les 30 jours, avec une décision attendue fin septembre 2026

** Les actions de SRRK ont augmenté de ~2% en 2025