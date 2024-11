Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider : risque de double-top sous 247,5E information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 14:53









(CercleFinance.com) - Même si Schneider a inscrit mi-octobre un zénith intraday à 249E, le titre s'expose à un risque de double-top sous 247,5E (17/10 en clôture et 29/10 à l'ouverture) en cas d'enfoncement de la base du corridor 247,5/233E).

La marge de sécurité n'est plus que de 1% et une cassure validerait un scénario de repli jusque sur 215E, le plancher du 6 septembre.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 233,55 EUR Euronext Paris -2,65%