France: Les prix à la production continuent de baisser en septembre

L'usine d'armement du fournisseur de systèmes de défense militaire KNDS à Bourges
Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont reculé de 0,2% en septembre, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.
Ce chiffre est à comparer à -0,2% en août, selon les données.
"La baisse des prix des produits des industries extractives, énergie et eau s’accentue (-0,8% après -0,2% en août), alors que les prix des produits manufacturés sont quasi stables (+0,1% après -0,3% en août)", indique l'Insee dans un communiqué.
Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français augmentent de 0,1%, comme en août.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
