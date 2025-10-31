Les Bourses européennes ouvrent sans grand changement

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert sans grand changement vendredi, pour la dernière séance d'un mois positif pour la plupart des places financières, notamment portées par la saison des résultats d'entreprises du troisième trimestre.

Dans les premiers échanges, Paris oscillait autour de l'équilibre (+0,03%), tandis que Londres reculait légèrement de 0,15% et Francfort de 0,22%.