DBV Technologies : nomination provisoire d'une nouvelle administratrice

(AOF) - DBV Technologies a annoncé la nomination provisoire d’une nouvelle administratrice indépendante, le docteur Philina Lee, au sein de son conseil d’administration. Cette nomination est effective depuis le 30 octobre. Le docteur Lee remplacera Daniel Soland, sous réserve de la ratification par les actionnaires lors de la prochaine assemblée annuelle. Elle devient également membre du comité des rémunérations du conseil.

Pour Michel de Rosen, président du conseil : "la riche expérience de Philina en matière de création d'entreprises biopharmaceutiques performantes et de commercialisation de produits pharmaceutiques apportera une valeur ajoutée précieuse, au moment où la Société se rapproche d'une commercialisation potentielle."

Le docteur Lee rejoint DBV après avoir occupé un poste de premier plan chez Blueprint Medicines, où elle a gravi les échelons, jusqu'à diriger l'organisation commerciale de l'entreprise en tant que directrice commerciale, supervisant le lancement et la croissance réussis d'Ayvakit. Elle était auparavant membre du conseil d'administration de Fusion Pharmaceuticals, où elle a siégé au comité des nominations et de gouvernance, ainsi qu'au comité de recherche et de développement.

