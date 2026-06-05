Schneider : ricoche sous la résistance des 287E

Schneider ricoche sous la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 287,15E et retombe vers 274E : un premiere soutien se dessine vers 271E, avec la MM20, le second vers 264,7E, soit le support oblique court terme qui coïncide avec la MM50.
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