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Schneider : ricoche sous la résistance des 287E
information fournie par Zonebourse 05/06/2026 à 10:53

Schneider ricoche sous la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 287,15E et retombe vers 274E : un premiere soutien se dessine vers 271E, avec la MM20, le second vers 264,7E, soit le support oblique court terme qui coïncide avec la MM50.

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