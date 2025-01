Schneider : renoue avec ses records, repasse les 251E information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 18:28









(CercleFinance.com) - Schneider renoue avec ses records, le titre repasse les 251E (meilleure clôture historique à 251,6E le 6/12/2024) et pourrait retracer les 253E ('fixing' d'ouverture le 9/12/2024).

Au-delà, Schneider viserait les 255E, soit la résistance majeure oblique long terme.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 251,15 EUR Euronext Paris +4,56%