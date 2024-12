Schneider : pullback sur 240E, surveiller support des information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 12:05









(CercleFinance.com) - Schneider amorce un pullback sur 240E, surveiller support des 233E des 3 octobre et 5 novembre : une cassure préfigurerait une chute vers 222E, ex-'gap' du 11 septembre, puis 215E, plancher du 5/9





