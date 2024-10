Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider : nouveau record absolu au contact des 246E information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 12:46









(CercleFinance.com) - - Schneider pourrait effacer en clôture le précédent record intraday des 245E du 26 septembre et du 15 octobre (fixing d'ouverture) et se hisse au contact des 246E.

Le titre a largement dépassé son précédent sommet historique des 238E (16 et 24 mai puis du 18 septembre dernier), lequel deviendrait le 1er support en cas de repli : inversement le prochain objectif se situe vers 261E.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 246,15 EUR Euronext Paris +3,12%