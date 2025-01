Schneider : nouveau record absolu à 269,5E information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 09:15









(CercleFinance.com) - Schneider aligne une 7ème séance de hausse consécutive et établit un nouveau record absolu à 269,5E.

Le franchissement du sommet d'un corridor 234/253E (ultime résistance oblique long terme) augure d'une progression vers 272E.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 270,25 EUR Euronext Paris +2,82%