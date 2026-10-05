Schneider Electric va racheter l'éditeur de logiciels américain PTC pour 22,6 milliards de dollars

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(Ajoute des informations sur l'évolution de l'action au paragraphe 3, le commentaire d'un analyste au paragraphe 4, ainsi que des détails sur les raisons de l'opération aux paragraphes 5 et 6.)

par Sabrina Valle, Lucie Barbier et Dimitri Rhodes

Le groupe français Schneider Electric

SCHN.PA a conclu lundi la plus importante transaction de son histoire en acceptant de racheter PTC PTC.O dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire valorisant le capital de la société américaine de logiciels à environ 22,6 milliards de dollars, a-t-il indiqué dans un communiqué.

L’offre de 205 dollars par action implique une valeur d’entreprise de 23,7 milliards de dollars pour PTC, dont le siège est à Boston, et représente une prime de 42,3 % par rapport à son dernier cours de clôture.

L'action de l'entreprise d'ingénierie française reculait de 4,7 % sur Tradegate avant l'ouverture du marché, les investisseurs prenant la mesure de l'ampleur de l'acquisition tout en s'inquiétant du fait que Schneider paierait une prime substantielle pour une entreprise de logiciels confrontée à des pressions sur sa valorisation liées à l'intelligence artificielle et à des perspectives de croissance incertaines.

“Les fusions-acquisitions à grande échelle sont généralement mal accueillies dans un premier temps par les investisseurs européens, même si les opérations de Schneider Electric se sont généralement révélées stratégiquement judicieuses, bien que discutables du point de vue de la valorisation”, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note adressée aux investisseurs.

Cette transaction constitue la plus grande acquisition de l’histoire de Schneider, troisième société cotée française en termes de capitalisation boursière, selon les données de LSEG.

Schneider a indiqué que cette acquisition permettrait de créer une activité de logiciels industriels et d’IA à grande échelle, articulée autour de systèmes ouverts et interopérables, qui devrait générer 250 millions d’euros d’économies de coûts annuelles d’ici la troisième année suivant la clôture de l’opération, ainsi qu’environ 800 millions d’euros de synergies de chiffre d’affaires attendues.

Cette opération s’inscrit dans la continuité de la stratégie de Schneider visant à acquérir des entreprises de logiciels, après avoir conclu en juin un accord pour le rachat de Cognite Holding , un fournisseur privé de logiciels d’IA et de données industrielles.

Elle sera financée par une combinaison de fonds propres et de nouveaux emprunts et devrait être finalisée au troisième trimestre 2027.

Schneider, autrefois principalement connu pour ses composants industriels tels que les fusibles et les disjoncteurs, constitue désormais l’infrastructure des centres de données, en fournissant tout, des unités de refroidissement et des baies de serveurs aux équipements critiques de distribution d’énergie.

La demande en plein essor pour les centres de données, en particulier aux États-Unis, stimule les résultats de Schneider , offrant une source de revenus croissante qui contribue à compenser la faiblesse de certains marchés traditionnels des équipements électriques.

PTC, qui fournit des solutions logicielles pour la conception, la fabrication et la maintenance de produits dans de nombreux secteurs, a également bénéficié de la demande croissante pour ses outils basés sur l’IA.

($1 = 0,8936 euro)