Schneider Electric va fermer une usine dans la Vienne, investir 150 millions d'euros

Salon Global Industrie à Villepinte, près de Paris

Schneider Electric prévoit ‌d'investir 150 millions d'euros en France et de fermer ​une usine dans le cadre d'un plan visant à améliorer sa compétitivité dans l'Hexagone, a annoncé mercredi le ​groupe industriel français.

Selon les propos d'un porte-parole du groupe à Reuters, Schneider ​Electric prévoit de fermer ⁠son usine de Chasseneuil-du-Poitou (Vienne) d'ici mars 2028, et de ‌réallouer les activités du site à d'autres usines, principalement à Dijon (Côte-d'Or).

"Pour les 145 collaborateurs (du ​site de Chasseneuil-du-Poitou) ‌maintenant, on va commencer une phase de ⁠négociation, (...) et ça sera discuté au cas par cas", a déclaré le porte-parole, ajoutant que le reclassement au ⁠sein de l'entreprise ‌serait une priorité.

Dans le cadre de son ⁠plan, Schneider Electric va également construire un nouveau ‌site à Évreux (Eure), qui regroupera les compétences ⁠en matière de production et de recherche et ⁠développement de ‌ses trois sites normands existants.

Si Schneider opère sur des ​segments de marché bénéficiant ‌d'une croissance soutenue liée aux projets d'électrification et de digitalisation, l'entreprise est également ​confrontée à une saturation des volumes sur ses marchés industriels, a précisé la société.

"Les ambitions, ⁠c'est de gagner en compétitivité sur des marchés pour lesquels aujourd'hui il y a une très forte pression sur les prix," a déclaré le porte-parole du groupe.

(Mathias de Rozario à Gdansk; version française Etienne Breban, édité ​par Sophie Louet)