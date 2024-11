Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider Electric: un nouveau directeur général nommé information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 08:08









(CercleFinance.com) - Schneider Electric indique que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité, et avec effet immédiat, de nommer Olivier Blum au poste de directeur général pour accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie et engager la prochaine phase de son développement.



Le conseil a en effet décidé de mettre fin aux fonctions de directeur général de Peter Herweck 'suite à des désaccords dans la mise en oeuvre de la feuille de route de la société à un moment d'opportunités significatives'.



Membre du comité exécutif depuis 2014, Olivier Blum dirige l'activité gestion de l'énergie. Avant de prendre la direction technologique et commerciale de la plus large activité de Schneider Electric, il a occupé une grande variété de postes clés au sein de l'entreprise.



Il a notamment exercé les fonctions de directeur de la stratégie et du développement durable et précédemment, de directeur des ressources humaines au niveau du groupe, ainsi que divers rôles opérationnels, notamment en Inde et en Chine.





