Schneider Electric reste sous pression, J.P. Morgan dégrade et préfère Legrand

Schneider Electric reste sous pression à la Bourse de Paris. Déjà plus forte baisse (-9,97%) du CAC 40 hier, le titre ferme de nouveau la marche de l'indice ce mardi, avec un recul de 4,42% alors que les investisseurs continuent de digérer le projet d'acquisition de l'éditeur américain PTC.

J.P. Morgan a abaissé sa recommandation de "surpondérer" à "neutre" et ramené son objectif de cours de 345 à 310 euros. Une dégradation qui ne remet pas en cause les perspectives opérationnelles du groupe, puisque la banque relève légèrement ses estimations de bénéfice pour 2026 et 2027, mais qui traduit ses réserves sur la nouvelle stratégie d'allocation du capital.

L'analyste souligne que sa thèse positive sur Schneider reposait jusqu'ici largement sur la croissance d'Energy Management, qui concentre environ 85% des profits du groupe. Or, avec PTC et Cognite, Schneider engage près de 27 milliards de dollars dans l'Industrial Automation, une activité jugée moins attractive.

J.P. Morgan estime toutefois excessive la sanction boursière consécutive à l'annonce de PTC et considère les 250 millions d'euros de synergies de coûts comme crédibles. La banque se montre en revanche plus prudente sur les 800 millions d'euros de synergies de revenus visées et pointe les incertitudes entourant le financement de l'opération.

Conséquence de ces réserves, J.P. Morgan réduit le multiple de valorisation appliqué à Schneider et affiche désormais une préférence pour Legrand après le récent Capital Markets Day du groupe à Singapour.