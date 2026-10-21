information fournie par Reuters • 21/10/2026 à 14:53

Schneider Electric, Nvidia et HPE collaborent pour développer l'IA physique dans les industries de transformation

Schneider Electric SCHN.PA :

* SCHNEIDER ELECTRIC - NVIDIA ET HPE ANNONCENT UNE COLLABORATION POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE L'IA PHYSIQUE POUR LES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

Texte original nFWN4671AG

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(Rédaction de Gdansk)