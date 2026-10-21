Schneider Electric, Nvidia et HPE collaborent pour développer l'IA physique dans les industries de transformation

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information fournie par AFP Video•21.10.2026•15:53•
La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet déclare, à l'issue d'une réunion à Matignon, que le Premier ministre n'a annoncé "aucune mesure" pour répondre aux revendications des travailleurs et lycéens, et appelle à un "nouveau cap" dans la mobilisation, estimant ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•21.10.2026•15:48•
Les marchés ont pris de l'avance sur la notation des grandes agences : le taux d'emprunt à dix ans de la France a franchi mercredi 21 octobre le seuil symbolique des 5%. Une nouvelle pression sur la dette française ? La plupart des économistes estime que l'agence ...
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Les engagements mondiaux pour limiter le réchauffement climatique restent largement insuffisants et placent le monde sur une trajectoire de réchauffement de 2,6 °C au cours du siècle, avertit l'ONU mercredi, rappelant la nécessité d'efforts drastiques et immédiats. ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•21.10.2026•15:44•
Le brasseur néerlandais Heineken et sa filiale grecque Athenian Brewery (AB) ont été condamnés par un tribunal néerlandais à verser 111,2 millions d'euros de dommages et intérêts à leur concurrent grec MTB, dans une affaire d'abus de position dominante sur le marché ...
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