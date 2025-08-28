 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 777,00
+0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Schneider Electric: lance une émission obligataire de 3,5 MdsE
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 18:28

(Zonebourse.com) - Schneider Electric a lancé le 26 août 2025, une émission obligataire de 3,5 milliards d'euros sous programme EMTN (' Euro Medium Term Note ') en quatre tranches arrivant à échéance respectivement en septembre 2027.

L'obligation porte sur un coupon variable, à 4 ans avec un coupon fixe de 2,625 %, à 6,5 ans avec un coupon fixe de 3 % et à 12 ans avec un coupon fixe de 3,624 %.

Cette transaction contribuera au financement de l'acquisition des 35 %restants du capital de Schneider Electric India Private (SEIPL). Elle permettra de porter la participation du groupe à 100 %.

Valeurs associées

SCHNEIDER ELECTRIC
213,7000 EUR Euronext Paris +1,06%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank