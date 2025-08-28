Schneider Electric: lance une émission obligataire de 3,5 MdsE
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 18:28
L'obligation porte sur un coupon variable, à 4 ans avec un coupon fixe de 2,625 %, à 6,5 ans avec un coupon fixe de 3 % et à 12 ans avec un coupon fixe de 3,624 %.
Cette transaction contribuera au financement de l'acquisition des 35 %restants du capital de Schneider Electric India Private (SEIPL). Elle permettra de porter la participation du groupe à 100 %.
Valeurs associées
|213,7000 EUR
|Euronext Paris
|+1,06%
