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Schneider Electric et Hon Hai (Foxconn) vont collaborer sur les centres de données dédiés à l'IA
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 07:39

Schneider Electric SCHN.PA a annoncé lundi une collaboration stratégique avec Hon Hai Technology Group (Foxconn) 2317.TW autour du développement d'une nouvelle génération de centres de données dédiés à l'IA.

L'objectif du partenariat est de proposer des solutions intégrées et prêtes à l'emploi permettant aux clients de mettre en place et d'exploiter des infrastructures d'IA avec plus de rapidité, d'efficacité et de prévisibilité, selon un communiqué.

La production débutera dans le courant de l'année, précise le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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