Schneider Electric-EBITA ajusté annuel en hausse à 4,99 milliards d'euros
information fournie par Reuters17/02/2022 à 07:51
17 février (Reuters) - Schneider Electric SCHN.PA :
* CA ANNUEL EUR 28,91 MDS VERSUS EUR 25,16 MDS IL Y A UN AN
* EBITA AJUSTÉ ANNUEL EUR 4,99 MDS VERSUS EUR 3,93 MDS IL Y A UN AN
* TAUX DE MARGE D'EBITA AJUSTÉ ANNUEL À 17,3%
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL EUR 3,20 MDS VERSUS EUR 2,13 MDS IL Y A UN AN
* CASH-FLOW LIBRE À LA FIN DE L'ANNÉE EUR 2,80 MDS VERSUS EUR 3,67 MDS IL Y A UN AN
* PROPOSE DIVIDENDE DE 2,90 EUROS PAR ACTION, EN HAUSSE DE +12%
* PRÉVOIT UNE CROISSANCE DE SON CA ET DE SA RENTABILITÉ EN 2022
* OBJECTIF 2022: UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE L’EBITA AJUSTÉ 2022 COMPRISE ENTRE +9% ET +13% (IMPLIQUANT UNE MARGE D’EBITA AJUSTÉ COMPRISE ENTRE ENVIRON 17,6% ET 17,9%)
* LA CROISSANCE ORGANIQUE DE L’EBITA AJUSTÉ EN 2022 DÉCOULERAIT D'UNE CROISSANCE ORGANIQUE DU CA COMPRISE ENTRE +7% ET +9% ET HAUSSE ORGANIQUE DE LA MARGE D’EBITA AJUSTÉ COMPRISE ENTRE +30 ET +60 POINTS DE BASE
* OBJECTIFS 2022-2024 ET AMBITIONS À LONG TERME ANNONCÉES LORS DE LA JOURNÉE INVESTISSEURS RÉITÉRÉS
* OBJECTIF 2022: CONTRIBUTION À LA CROISSANCE DE TOUTES LES RÉGIONS ET DES QUATRE MARCHÉS FINAUX; CA BÉNÉFICIANT D’UN NIVEAU DE CARNET DE COMMANDES PLUS ÉLEVÉ QU’EN 2021
* EN 2022 PRÉVOIT DES TENSIONS PERSISTANTES SUR LA CHAÎNE LOGISTIQUE AVEC ENCORE DES RÉPERCUSSIONS DANS LES MOIS À VENIR; PRESSION ACCRUE SUR LES COÛTS DES INTRANTS
* GROUPE AMBITIONNE UN EFFET PRIX NET POSITIF POUR L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE (Y COMPRIS EN TENANT COMPTE DE L’IMPACT DES TRANSPORTS ET DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES)
* EN 2022 PRÉVOIT POURSUITE D’UNE DEMANDE FORTE ET DYNAMIQUE SUR LE MARCHÉ, NOTAMMENT UNE NOUVELLE REPRISE DE LA DEMANDE DANS LES SEGMENTS DE CYCLE LONG
* DÉBUT RÉUSSI DU PROGRAMME SCHNEIDER SUSTAINABILITY IMPACT 2021-25
Texte original sur Eikon nNDLbZHHQ0 Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA
(Bureau de Gdansk)
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