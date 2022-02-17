 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MAR 22 CAC 40 Index (10x)
6 945.50
-0.22%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
MAR 22 CAC 40 Index (10x)
6 945.50
-0.22%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Schneider Electric-EBITA ajusté annuel en hausse à 4,99 milliards d'euros
information fournie par Reuters17/02/2022 à 07:51

17 février (Reuters) - Schneider Electric SCHN.PA :

* CA ANNUEL EUR 28,91 MDS VERSUS EUR 25,16 MDS IL Y A UN AN

* EBITA AJUSTÉ ANNUEL EUR 4,99 MDS VERSUS EUR 3,93 MDS IL Y A UN AN

* TAUX DE MARGE D'EBITA AJUSTÉ ANNUEL À 17,3%

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL EUR 3,20 MDS VERSUS EUR 2,13 MDS IL Y A UN AN

* CASH-FLOW LIBRE À LA FIN DE L'ANNÉE EUR 2,80 MDS VERSUS EUR 3,67 MDS IL Y A UN AN

* PROPOSE DIVIDENDE DE 2,90 EUROS PAR ACTION, EN HAUSSE DE +12%

* PRÉVOIT UNE CROISSANCE DE SON CA ET DE SA RENTABILITÉ EN 2022

* OBJECTIF 2022: UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE L’EBITA AJUSTÉ 2022 COMPRISE ENTRE +9% ET +13% (IMPLIQUANT UNE MARGE D’EBITA AJUSTÉ COMPRISE ENTRE ENVIRON 17,6% ET 17,9%)

* LA CROISSANCE ORGANIQUE DE L’EBITA AJUSTÉ EN 2022 DÉCOULERAIT D'UNE CROISSANCE ORGANIQUE DU CA COMPRISE ENTRE +7% ET +9% ET HAUSSE ORGANIQUE DE LA MARGE D’EBITA AJUSTÉ COMPRISE ENTRE +30 ET +60 POINTS DE BASE

* OBJECTIFS 2022-2024 ET AMBITIONS À LONG TERME ANNONCÉES LORS DE LA JOURNÉE INVESTISSEURS RÉITÉRÉS

* OBJECTIF 2022: CONTRIBUTION À LA CROISSANCE DE TOUTES LES RÉGIONS ET DES QUATRE MARCHÉS FINAUX; CA BÉNÉFICIANT D’UN NIVEAU DE CARNET DE COMMANDES PLUS ÉLEVÉ QU’EN 2021

* EN 2022 PRÉVOIT DES TENSIONS PERSISTANTES SUR LA CHAÎNE LOGISTIQUE AVEC ENCORE DES RÉPERCUSSIONS DANS LES MOIS À VENIR; PRESSION ACCRUE SUR LES COÛTS DES INTRANTS

* GROUPE AMBITIONNE UN EFFET PRIX NET POSITIF POUR L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE (Y COMPRIS EN TENANT COMPTE DE L’IMPACT DES TRANSPORTS ET DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES)

* EN 2022 PRÉVOIT POURSUITE D’UNE DEMANDE FORTE ET DYNAMIQUE SUR LE MARCHÉ, NOTAMMENT UNE NOUVELLE REPRISE DE LA DEMANDE DANS LES SEGMENTS DE CYCLE LONG

* DÉBUT RÉUSSI DU PROGRAMME SCHNEIDER SUSTAINABILITY IMPACT 2021-25

Texte original sur Eikon nNDLbZHHQ0 Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA

(Bureau de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SCHNEIDER ELECTRIC
Euronext Paris -0.72%
© 2022 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.