Schneider Electric-Croissance organique du CA sur 2024-2027 prévue à 7-10%

Schneider Electric SE SCHN.PA :
* SCHNEIDER ELECTRIC ORGANISE UNE JOURNÉEINVESTISSEURS DÉDIÉE AUX INVESTISSEURS ET ANALYSTES FINANCIERS
* OBJECTIFS 2024-2027: CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES COMPRISE ENTRE +7% ET +10%, TCAC («CAGR») 2023-2027
* OBJECTIFS 2024-2027: HAUSSE ORGANIQUE DE LA MARGE D’EBITA AJUSTÉ D’ENVIRON +50 POINTS DE BASE, TCAC («CAGR») 2023-2027
* AMBITIONS À LONG-TERME: CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE PLUS DE 5 % EN MOYENNE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLEÉCONOMIQUE
* AMBITIONS À LONG-TERME: ETRE CONSTAMMENT UNE COMPANY OF 25 SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE ÉCONOMIQUE
* AMBITIONS À LONG-TERME: TAUX DE CONVERSIONDE CASH-FLOW LIBRE3AUX ALENTOURS DE 100% SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE ÉCONOMIQUE
Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA
(Bureau de Gdansk)
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer