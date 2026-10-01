Fin progressive de l'épisode de fortes pluies sur le Gard et l'Hérault

Une femme marche sous la pluie à Montpellier dans le sud de la France le 30 septembre 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Les départements du Gard et de l'Hérault, sujets à de fortes précipitations depuis mardi soir qui ont perturbé transports et écoles mais aux dégâts matériels jusqu'à présent limités, sont redescendus en vigilance jaune "pluie-inondation" jeudi matin, a indiqué Météo-France.

L'épisode méditerranéen qualifié d'"exceptionnel" par l'institut météorologique a perdu en vigueur dans la soirée puis dans la nuit : dans ces deux départements, les écoles devraient, sauf exception, rouvrir jeudi.

Ils sont repassés, accompagnés des Bouches-du-Rhône, en vigilance orange "pluie-inondation" mercredi à 22H00, puis en vigilance jaune jeudi matin.

"Si quelques passages pluvieux sont encore possibles en première partie de journée, la tendance est à l’amélioration progressive, mettant ainsi fin à cet épisode", a annoncé Météo-France dans son bulletin de 06H00.

Depuis le début de l'épisode pluvieux mardi soir, ce sont au moins 335 mm de pluie qui ont été relevés à Saint-Hippolyte-du-Fort, dans l'ouest du Gard, et 299 mm à Colognac, une commune voisine, sur le bassin amont du Vidourle, d’après Météo-France.

Dans certains endroits, c'est l'équivalent "d'une baignoire par mètre carré" qui est ainsi tombé, avait expliqué la préfète du Gard, Fabienne Decottignies.

Plusieurs rivières sont sorties de leur lit, inondant les routes adjacentes. Dans le Gard, plusieurs ponts submersibles ont été en conséquence fermés à la circulation.

Les autorités ne dénombrent pas de blessés, pour le moment.

Dans le Gard, les secours ont réalisé plusieurs dizaines d'opérations pour venir en aide à des personnes n'ayant pas respecté les consignes de sécurité, comme par exemple une personne coincée dans son véhicule qui a dû en être extraite.

Dans l'Hérault, les pompiers ont effectué 28 mises en sécurité de personnes sur les communes de Montpellier, Lunel, Triadou, Combaillaux, Saint-Gély-du-Fesc. Trois campings ont également dû être évacués de manière préventive dans le département.

Outre plusieurs axes routiers fermés, ce sont également toutes les lignes de bus et de tramway qui sont suspendues dans la métropole de Montpellier et il n'y aura pas de reprise du service avant jeudi matin, a averti la préfecture.

Trains supprimés

"Il faut rester chez soi, tous les établissements recevant du public sont fermés", avait prévenu de son côté la préfète du Gard.

Les écoles dans ces deux départements, fermées mercredi, devraient cependant rouvrir jeudi et les transports scolaires seront à nouveau assurés, sauf celles ayant éventuellement subi des dégâts en raison des intempéries.

"Cet allègement des mesures reste soumis à l’évolution de la situation météorologique. En cas de dégradation significative des prévisions, de nouvelles mesures pourraient être prises pour garantir la sécurité des biens et des personnes", a prévenu la préfecture de l'Hérault.

Le département des Bouches-du-Rhône est également placé en vigilance orange pluie-inondation jusqu'à jeudi midi par Météo-France, ce qui n'est plus le cas pour la Lozère et l'Ardèche.

Des trombes d'eau sur une voie de circulation de Montpellier, dans le sud de la France, le 30 septembre 2026. ( AFP / Gabriel BOUYS )

La circulation de trains restera également interrompue jusqu'à jeudi midi sur les axes Marseille - Avignon - Sète - Nîmes, précise la SNCF sur son site, invitant les voyageurs à "reporter (leur) voyage dans la mesure du possible".

Une femme sous la pluie à Montpellier, dans le sud de la France, le 30 septembre 2026. ( AFP / Gabriel BOUYS )

Les transports en commun départementaux ont également été suspendus dans le Gard, où des cours d'eau comme Le Vidourle et des sections du Gardon sont en crue.

Un avis de vagues dangereuses est en outre en vigueur jusqu'à jeudi midi, avec des hauteurs de houle jusqu'à 2 mètres attendues sur le littoral héraultais. Le Lez, fleuve côtier, a en outre été placé en vigilance rouge crues à 16H pour un pic attendu en début de soirée.

La température de la mer est un facteur aggravant pour ces épisodes méditerranéens, avait rappelé mardi Christelle Robert, prévisionniste à Météo-France, relevant que la Méditerranée connaît actuellement "des excédents de températures de 2 à 5 degrés", après un été historiquement chaud et un mois de septembre marqué par des températures élevées.