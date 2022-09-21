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Schneider Electric confirme avoir présenté une offre ferme d’achat pour les actions AVEVA
information fournie par Reuters21/09/2022 à 08:14

21 septembre (Reuters) - AVEVA Group PLC AVV.L :

* SCHNEIDER ELECTRIC CONFIRME AVOIR PRÉSENTÉ UNE OFFRE FERME D’ACHAT POUR LES ACTIONS AVEVA

* PRIX DE L’OFFRE PRÉSENTÉE : 3 100 PENCE PAR ACTION EN NUMÉRAIRE

* LE PRIX DE 3 100 PENCE PAR ACTION AVEVA REPRÉSENTE UNE PRIME D'ENVIRON 41 POUR CENT PAR RAPPORT AU COURS DE CLÔTURE DE 2 192 PENCE PAR ACTION AVEVA LE 23 AOÛT

* EN COMPLÉMENT, SI UN DIVIDENDE INTERMÉDIAIRE D’UNE VALEUR MAXIMUM DE 13 PENCE ÉTAIT ANNONCÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AVEVA, EU ÉGARD À LA PÉRIODE D’ACTIVITÉ D’UNE DURÉE DE SIX MOIS SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2022, CELUI-CI SERAIT PAYÉ SANS ENTRAINER UNE RÉDUCTION DU PRIX D’OFFRE PROPOSÉ

* AU PREMIER SEMESTRE 2022, AVEVA REPRÉSENTAIT ENVIRON 60% DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ACTIVITÉ DE LOGICIELS AGNOSTIQUES DE SCHNEIDER ELECTRIC

* L’ACQUISITION VALORISE L'ENSEMBLE DU CAPITAL SOCIAL, ÉMIS ET À ÉMETTRE D'AVEVA, À ENVIRON 9 482 MILLIONS DE LIVRES STERLING, SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DILUÉE, CE QUI ÉQUIVAUT À UNE VALEUR D’ENTREPRISE DE 10 154 MILLIONS DE LIVRES STERLING

* SOUHAITE QU'AVEVA DEMEURE UNE ENTITÉ JURIDIQUE DISTINCTE DOTÉE DE SON PROPRE CONSEIL D'ADMINISTRATION (Y COMPRIS DES ADMINISTRATEURS NON EXÉCUTIFS INDÉPENDANTS) QUI GARANTIRAIT LE RESPECT DES PRINCIPES DE GOUVERNANCE SUSMENTIONNÉS

Pour plus de détails, cliquez sur [ SCHN.PA ]

(Gdansk Newsroom)

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