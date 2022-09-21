Schneider Electric confirme avoir présenté une offre ferme d’achat pour les actions AVEVA
information fournie par Reuters21/09/2022 à 08:14
21 septembre (Reuters) - AVEVA Group PLC AVV.L :
* SCHNEIDER ELECTRIC CONFIRME AVOIR PRÉSENTÉ UNE OFFRE FERME D’ACHAT POUR LES ACTIONS AVEVA
* PRIX DE L’OFFRE PRÉSENTÉE : 3 100 PENCE PAR ACTION EN NUMÉRAIRE
* LE PRIX DE 3 100 PENCE PAR ACTION AVEVA REPRÉSENTE UNE PRIME D'ENVIRON 41 POUR CENT PAR RAPPORT AU COURS DE CLÔTURE DE 2 192 PENCE PAR ACTION AVEVA LE 23 AOÛT
* EN COMPLÉMENT, SI UN DIVIDENDE INTERMÉDIAIRE D’UNE VALEUR MAXIMUM DE 13 PENCE ÉTAIT ANNONCÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AVEVA, EU ÉGARD À LA PÉRIODE D’ACTIVITÉ D’UNE DURÉE DE SIX MOIS SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2022, CELUI-CI SERAIT PAYÉ SANS ENTRAINER UNE RÉDUCTION DU PRIX D’OFFRE PROPOSÉ
* AU PREMIER SEMESTRE 2022, AVEVA REPRÉSENTAIT ENVIRON 60% DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ACTIVITÉ DE LOGICIELS AGNOSTIQUES DE SCHNEIDER ELECTRIC
* L’ACQUISITION VALORISE L'ENSEMBLE DU CAPITAL SOCIAL, ÉMIS ET À ÉMETTRE D'AVEVA, À ENVIRON 9 482 MILLIONS DE LIVRES STERLING, SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DILUÉE, CE QUI ÉQUIVAUT À UNE VALEUR D’ENTREPRISE DE 10 154 MILLIONS DE LIVRES STERLING
* SOUHAITE QU'AVEVA DEMEURE UNE ENTITÉ JURIDIQUE DISTINCTE DOTÉE DE SON PROPRE CONSEIL D'ADMINISTRATION (Y COMPRIS DES ADMINISTRATEURS NON EXÉCUTIFS INDÉPENDANTS) QUI GARANTIRAIT LE RESPECT DES PRINCIPES DE GOUVERNANCE SUSMENTIONNÉS
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(Gdansk Newsroom)
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