Schneider Electric collabore avec Deloitte pour accélérer transformation numérique industrielle dopée à l’IA

* Schneider Electric s’allie à Deloitte pour accélérer transformation numérique et intégration de l’IA dans opérations industrielles, avec un focus sur modernisation de bout en bout des processus.

* Collaboration vise fabricants, opérateurs industriels, acteurs des data centers et infrastructures, avec priorité à l’intégration IT/OT et au remplacement de systèmes hérités par des plateformes d’automatisation ouvertes. * Offre combine expertise sectorielle IndustryAdvantage et plateforme Ascend de Deloitte avec technologies OT et logiciels industriels de Schneider Electric, afin de réduire délais de création de valeur et d’améliorer impact opérationnel. * Partenariat présenté comme levier d’efficacité, résilience et durabilité, dans un contexte de pression accrue sur coûts et montée en puissance des environnements industriels pilotés par l’IA. * Schneider Electric et Deloitte prévoient des démonstrations conjointes à Hannover Messe 2026, le 20 avril 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Schneider Electric SE published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604200200OMX_____CNEWS_EN_GNW9692664_en) on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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