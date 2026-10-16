Schneider Electric boudé malgré une solide copie trimestrielle

Malgré une publication trimestrielle de belle facture et une ouverture dans le vert, Schneider Electric inverse la tendance et accuse désormais la plus forte baisse du CAC 40, cédant 1,10%, après avoir déjà abandonné 2,42% la veille.

Le spécialiste des équipements électriques a pourtant dévoilé un chiffre d'affaires record de 11,46 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 17,9% sur un an, dont 16,9% en données organiques. Cette croissance, la plus soutenue depuis cinq ans, dépasse les attentes des analystes et bénéficie notamment de la vigueur de la demande en Asie et en Amérique du Nord, sur fond d'investissements massifs dans les centres de données.

Fort de cette dynamique, le groupe a relevé pour la deuxième fois cette année ses objectifs financiers pour 2026.

Jefferies, qui maintient sa recommandation d'achat, souligne un chiffre d'affaires supérieur de 3% aux attentes, porté par les activités de gestion de l'énergie en Chine et d'automatisation industrielle en Amérique du Nord. Le broker met également en avant la demande toujours robuste dans les centres de données, stimulée par l'essor de l'intelligence artificielle, malgré une activité résidentielle encore fragile et un léger repli de l'automatisation des procédés. Il estime que le relèvement des objectifs annuels, avec une croissance organique désormais attendue entre 12% et 14% et une amélioration de la marge de 100 à 120 points de base, pourrait conduire à une révision à la hausse de 1% à 2% des estimations du consensus.

Panmure Liberum se montre tout aussi positif et réitère son conseil d'achat, assorti d'un objectif de cours de 330 euros. Le bureau d'études salue une croissance organique nettement supérieure aux 13,8% anticipés par le consensus et le relèvement des prévisions de croissance organique de l'EBITA ajusté, désormais attendue entre 18% et 21% en 2026. Il table sur une marge d'EBITA supérieure à 20% et voit dans l'intégration de PTC un moteur supplémentaire de progression des bénéfices à partir du second semestre 2027. Schneider Electric demeure ainsi sa valeur préférée dans le secteur des équipements électriques.

Enfin, AlphaValue confirme sa recommandation "Add", estimant que la solidité des résultats devrait favoriser des révisions à la hausse des prévisions bénéficiaires. Le bureau d'analyse reste toutefois plus mesuré sur les perspectives boursières du groupe, alors que les inquiétudes entourant une éventuelle bulle de l'intelligence artificielle pourraient continuer de peser sur les valorisations du secteur, en dépit de fondamentaux solides.

Depuis le début de l'année, le titre Schneider Electric progresse de près de 8%.