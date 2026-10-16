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Le coût des incendies en France cet été évalué à 563 millions d'euros, selon France Assureurs
information fournie par AFP 16/10/2026 à 12:08

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Un vignoble dévasté par un feu de forêt à Correns, dans le Var, le 17 août 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )

Un vignoble dévasté par un feu de forêt à Correns, dans le Var, le 17 août 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )

Les incendies qui ont eu lieu cet été en Gironde, dans les Landes et dans le Var ont occasionné environ 22.500 sinistres pour un coût total qui pourrait atteindre 563 millions d'euros, a indiqué vendredi France Assureurs à l'AFP.

Fin août, la Fédération avait donné un premier bilan évoquant 25.000 sinistres pour un coût estimé à près de 500 millions d’euros.

La présidente de France Assureurs, Florence Lustman, a rappelé les "drames humains" qui se cachent sous ces chiffres et a exprimé la "solidarité" de la profession qui met tout en œuvre pour verser les indemnisations "dans les meilleurs délais".

"Le taux exceptionnellement élevé de sinistres ayant fait l'objet d’un règlement deux mois après la catastrophe témoigne de cette mobilisation", a-t-elle ajouté.

Selon France Assureurs, 56 % des sinistres habitation sont clos.

Par ailleurs, 71 % des sinistres ont été indemnisés partiellement ou totalement et ce pourcentage monte à 93 % pour les habitations dont le sinistre est supérieur à 150.000 euros.

Le bilan de ces incendies dépasse largement celui des feux de forêt de l'été 2022 en France. Entre début juin et fin septembre, ceux-ci avaient donné lieu à l'époque à environ 2.000 déclarations pour un coût de 80 millions d'euros.

Ce bilan financier s'inscrit dans un été 2026 marqué par des canicules à répétition et une sécheresse historique, au cours duquel près de 100.000 hectares de forêt sont partis en fumée en France, un record en vingt ans de mesures satellitaires.

Le sinistre le plus vaste a frappé la Gironde, où 42.000 hectares ont été dévorés à la mi-juillet, du jamais vu depuis 1949. Quelque 180 habitations ont été détruites au village du Porge, de loin le plus touché.

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