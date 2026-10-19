Schneider Electric-Augmentation de capital d'environ €6,0 mds pour financer en partie l'acquisition de PTC Inc

Schneider Electric SE SCHN.PA :

* SCHNEIDER ELECTRIC LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D'ENVIRON 6,0 MILLIARDS D'EUROS POUR FINANCER EN PARTIE L'ACQUISITION DE PTC INC

* L'AUGMENTATION DE CAPITAL SERA RÉALISÉE AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES

* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL DEVRAIT INTERVENIR LE 22 OCTOBRE 2026

Texte original https://tinyurl.com/2euxwmx8

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(Rédaction de Gdansk)