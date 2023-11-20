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Schneider Electric annonce le succès de son émission d’obligations à option de conversion
information fournie par Reuters20/11/2023 à 18:19

Schneider Electric SE SCHN.PA :

* SCHNEIDER ELECTRIC ANNONCE LE SUCCÈS DE SON ÉMISSION D’OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE 2030 POUR UN MONTANT NOMINAL DE 650 MILLIONS D’EUROS

* ÉMISSION D’OBLIGATIONS À OPTION DE CONVERSION ET/OU D’ÉCHANGE EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU EXISTANTES (OCEANES)

* LE PRODUIT NET DE L’ÉMISSION SERA AFFECTÉ AUX BESOINS GÉNÉRAUX DE LA SOCIÉTÉ

* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES OBLIGATIONS EST PRÉVU LE 27 NOVEMBRE 2023

* LES OBLIGATIONS POURRONT FAIRE L’OBJET D’UN REMBOURSEMENT ANTICIPÉ AU GRÉ DE LA SOCIÉTÉ, SOUS CERTAINES CONDITIONS

* LES OBLIGATIONS FERONT L’OBJET D’UNE DEMANDE D’ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT ACCESS À PARIS DANS UN DÉLAI DE 30 JOURS CALENDAIRES À COMPTER DE LA DATE D’ÉMISSION

Texte original: shorturl.at/ekzIW Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA

(Rédaction de Gdansk)

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