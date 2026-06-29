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Schneider Electric annonce le succès de l'émission obligataire de €1,5 md
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 17:55

Schneider Electric SE SCHN.PA :

* SUCCÈS DE L'ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 1,5 MILLIARDS D'EUROS

* DEUX TRANCHES ARRIVANT À ÉCHÉANCE RESPECTIVEMENT EN DÉC 2028 AVEC UN COUPON VARIABLE ET À 7,4 ANS AVEC UN COUPON FIXE DE 3,375%

Texte original https://tinyurl.com/5xsnz8xa Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA

(Rédaction de Gdansk)

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