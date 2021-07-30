Schneider Electric affiche un résultat net ajusté en hausse de 63% au S1
information fournie par Reuters30/07/2021 à 08:07
30 juillet (Reuters) - SCHNEIDER ELECTRIC SE SCHN.PA :
* AU T2, CA GROUPE DE 7,2 MILLIARDS D'EUROS, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE +24% (ENVIRON +6% VERSUS T2 2019)
* AU S1, CA GROUPE DE 13,8 MILLIARDS D'EUROS, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE +19% (ENVIRON +6% VERSUS S1 2019)
* MARGE BRUTE À 5,7 MILLIARDS D'EUROS, AU PLUS HAUT NIVEAU HISTORIQUE AU S1, À 41,4%
* AU S1, EBITA AJUSTÉ À 2,4 MILLIARDS D'EUROS, MARGE D'EBITA AJUSTÉ DE 17,1%, EN PROGRESSION ORGANIQUE DE +350 POINTS DE BASE
* AU S1, RÉSULTAT NET AJUSTÉ DE 1,6 MILLIARD D'EUROS, EN HAUSSE DE +63%
* REPRISE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS EXISTANT, POUR RÉALISATION D'ICI 2022
* AUX TAUX DE CHANGE ACTUELS, L'IMPACT DES DEVISES SUR LE CA 2021 EST ESTIMÉ ENTRE -400 MILLIONS ET -500 MILLIONS D'EUROS
* L'IMPACT DES DEVISES AUX TAUX DE CHANGE ACTUELS SUR LA MARGE D'EBITA AJUSTÉ 2021 POURRAIT ÊTRE QUASI STABLE
* OBJECTIF 2021: CROISSANCE ORGANIQUE DE L'EBITA AJUSTÉ 2021 COMPRISE ENTRE +19% ET +24%
* OBJECTIF 2021: CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES COMPRISE ENTRE +11 % ET +13 %
* OBJECTIF 2021: CROISSANCE ORGANIQUE DE LA MARGE D'EBITA AJUSTÉ COMPRISE ENTRE +120 POINTS DE BASE ET +150 POINTS DE BASE
* LES OBJECTIFS 2021 IMPLIQUENT UNE MARGE D'EBITA AJUSTÉ COMPRISE ENTRE ENVIRON 16,9 % ET 17,2 %
* AU S1, UN CASH-FLOW LIBRE RECORD DE 1.079 MILLIONS D'EUROS
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA
(Gdansk Newsroom)
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