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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Schneider Electric affiche un résultat net ajusté en hausse de 63% au S1
information fournie par Reuters30/07/2021 à 08:07

30 juillet (Reuters) - SCHNEIDER ELECTRIC SE SCHN.PA :

* AU T2, CA GROUPE DE 7,2 MILLIARDS D'EUROS, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE +24% (ENVIRON +6% VERSUS T2 2019)

* AU S1, CA GROUPE DE 13,8 MILLIARDS D'EUROS, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE +19% (ENVIRON +6% VERSUS S1 2019)

* MARGE BRUTE À 5,7 MILLIARDS D'EUROS, AU PLUS HAUT NIVEAU HISTORIQUE AU S1, À 41,4%

* AU S1, EBITA AJUSTÉ À 2,4 MILLIARDS D'EUROS, MARGE D'EBITA AJUSTÉ DE 17,1%, EN PROGRESSION ORGANIQUE DE +350 POINTS DE BASE

* AU S1, RÉSULTAT NET AJUSTÉ DE 1,6 MILLIARD D'EUROS, EN HAUSSE DE +63%

* REPRISE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS EXISTANT, POUR RÉALISATION D'ICI 2022

* AUX TAUX DE CHANGE ACTUELS, L'IMPACT DES DEVISES SUR LE CA 2021 EST ESTIMÉ ENTRE -400 MILLIONS ET -500 MILLIONS D'EUROS

* L'IMPACT DES DEVISES AUX TAUX DE CHANGE ACTUELS SUR LA MARGE D'EBITA AJUSTÉ 2021 POURRAIT ÊTRE QUASI STABLE

* OBJECTIF 2021: CROISSANCE ORGANIQUE DE L'EBITA AJUSTÉ 2021 COMPRISE ENTRE +19% ET +24%

* OBJECTIF 2021: CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES COMPRISE ENTRE +11 % ET +13 %

* OBJECTIF 2021: CROISSANCE ORGANIQUE DE LA MARGE D'EBITA AJUSTÉ COMPRISE ENTRE +120 POINTS DE BASE ET +150 POINTS DE BASE

* LES OBJECTIFS 2021 IMPLIQUENT UNE MARGE D'EBITA AJUSTÉ COMPRISE ENTRE ENVIRON 16,9 % ET 17,2 %

* AU S1, UN CASH-FLOW LIBRE RECORD DE 1.079 MILLIONS D'EUROS

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA

(Gdansk Newsroom)

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