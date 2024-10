Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider Electric: accord pour l'acquisition de Motivair information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce la signature d'un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans Motivair, un spécialiste américain du refroidissement liquide et des solutions avancées de gestion thermique pour les systèmes de calcul haute performance.



Cette participation initiale de 75% au capital sera acquise dans une transaction en numéraire de 850 millions de dollars, qui valorise cette société de plus de 150 employés à un multiple moyen à un chiffre sur la base du chiffre d'affaires projeté pour l'année 2025.



La transaction est soumise aux conditions d'usage, y compris les approbations des autorités de régulation compétentes, et devrait être finalisée dans les prochains trimestres. Le groupe compte acquérir les 25% de participation minoritaire restant en 2028.





