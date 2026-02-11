Schneider : efface les 260E, vers un retracement du zénith des 273E ?
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 14:03
Une étape décisive est franchie avec l'effacement de la résistance des 260E de fin octobre 2025 : le titre s'achemine vers un retracement -sans obstacle sérieux- du zénith historique des 273E du 22 janvier 2025.
Valeurs associées
|267,7000 EUR
|Euronext Paris
|+4,02%
