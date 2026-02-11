 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Schneider : efface les 260E, vers un retracement du zénith des 273E ?
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 14:03

Schneider poursuit son magnifique parcours haussier du début de l'année ( 14%) et surtout depuis le test des 224E les 20/21 janvier.
Une étape décisive est franchie avec l'effacement de la résistance des 260E de fin octobre 2025 : le titre s'achemine vers un retracement -sans obstacle sérieux- du zénith historique des 273E du 22 janvier 2025.

Valeurs associées

SCHNEIDER ELECTRIC
267,7000 EUR Euronext Paris +4,02%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank