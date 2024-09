Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider: a lancé une émission obligataire de 1,5 MdE information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 17:56









(CercleFinance.com) - Schneider Electric a lancé le 27 août 2024, une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros sous programme EMTN (Euro Medium Term Note).



Cette émission est réalisée en deux tranches respectivement de maturité 6 ans avec un coupon fixe de 3% et 12 ans avec un coupon fixe de 3,375%.



Cette transaction permet au Groupe d'allonger la durée moyenne de sa dette et de renforcer sa liquidité.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 226,85 EUR Euronext Paris -1,63%