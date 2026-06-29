 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Schneider a lancé avec succès une émission obligataire de 1,5 milliards d'euros
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 18:05

Schneider Electric a lancé le 25 juin 2026, une émission obligataire de 1,5 milliards d'euros sous programme EMTN (" Euro Medium Term Note ").

Cette émission porte sur deux tranches arrivant à échéance respectivement en décembre 2028 avec un coupon variable et à 7,4 ans avec un coupon fixe de 3,375 %.

Cette transaction s'inscrit dans le cadre de la stratégie du Groupe visant à préfinancer ses échéances de dette au cours des douze prochains mois.

Valeurs associées

SCHNEIDER ELECTRIC
278,1000 EUR Euronext Paris +0,74%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30,96 +12,50%
CAC 40
8 367,33 -0,21%
Pétrole Brent
73,2 -2,19%
SOITEC
114,3 -0,04%
STELLANTIS
4,8905 -2,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank