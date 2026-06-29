Schneider a lancé avec succès une émission obligataire de 1,5 milliards d'euros

Schneider Electric a lancé le 25 juin 2026, une émission obligataire de 1,5 milliards d'euros sous programme EMTN (" Euro Medium Term Note ").

Cette émission porte sur deux tranches arrivant à échéance respectivement en décembre 2028 avec un coupon variable et à 7,4 ans avec un coupon fixe de 3,375 %.

Cette transaction s'inscrit dans le cadre de la stratégie du Groupe visant à préfinancer ses échéances de dette au cours des douze prochains mois.