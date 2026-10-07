Schiste américain : Chevron divise par deux ses coûts de transport

Chevron Corporation a annoncé hier que plusieurs de ses filiales ont conclu une série d'accords définitifs avec Hess Midstream LP afin de restructurer les termes de ses contrats midstream dans le bassin du Bakken et d'en établir de nouveaux pour le bassin du DJ (Denver-Julesburg).

Hess Midstream LP est une entreprise américaine du secteur de l'énergie, spécialisée dans les activités midstream (transport, stockage et traitement des hydrocarbures).

Le bassin du Bakken (ou formation de Bakken) est l'un des gisements de pétrole et de gaz de schiste les plus importants d'Amérique du Nord.

L'opération reste soumise aux conditions de clôture habituelles ainsi qu'aux autorisations réglementaires ; sa finalisation est prévue d'ici la fin de l'année 2026.

Moitié prix sur le transport : des économies massives dans le Bakken

Ces accords révisés prolongent les contrats du Bakken et devraient réduire les coûts unitaires midstream de Chevron dans cette région d'environ 50%, améliorant ainsi les bénéfices futurs et la rentabilité des capitaux investis.

En contrepartie de ce cadre commercial à long terme optimisé et d'une compensation en numéraire de 200 millions de dollars, Chevron cédera à Hess Midstream ses participations au capital ainsi que sa position d'associé commandité dans Hess Midstream, tout comme ses actifs midstream de pétrole brut dans le bassin du DJ.

3,7 milliards de dollars de dette sortis du bilan : l'impact financier de l'accord

Dans le cadre de cette transaction, la compagnie pétrolière américaine prévoit de déconsolider entièrement Hess Midstream de ses comptes, ce qui inclut environ 3,7 MdsUSD de dette portée par Hess Midstream.

Chevron s'attend à ce que cette opération soit relutive pour la rentabilité des capitaux investis de 0,5% en valeur absolue, et qu'elle génère de la valeur économique à long terme grâce à une structure de coûts allégée et à des bénéfices accrus.

Lors de la finalisation, Chevron prévoit de comptabiliser une perte nette exceptionnelle après impôts estimée entre 3 et 4 MdsUSD, dans la mesure où l'entreprise ne peut pas inscrire à son actif les futures économies de coûts réalisées dans le Bakken.

Hess Midstream vers une totale indépendance

"Cette transaction repense le cadre commercial entre nos activités amont (upstream) et midstream dans les bassins du Bakken et du DJ. Elle réduit notre structure de coûts dans le Bakken tout en permettant à Hess Midstream d'évoluer en tant que société indépendante", a déclaré Andy Walz, président de la division downstream, midstream et produits chimiques de Chevron.

Chevron prévoit de maintenir sa production dans le Bakken grâce au déploiement continu de technologies et aux améliorations opérationnelles issues de son portefeuille mondial de pétrole et gaz de schiste.

La transaction a été approuvée par le comité des conflits d'intérêts du conseil d'administration de l'associé commandité de Hess Midstream, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, après consultation de ses conseillers juridiques et financiers indépendants.