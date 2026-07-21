Schindler déçoit les attentes en matière de ventes alors que le marché immobilier chinois ralentit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Évolution du cours de l'action, informations sur les concurrents et commentaires d'analystes aux paragraphes 1 à 3, 8 et 9.)

* Le titre Schindler recule d'environ 6 % après la publication de ses résultats semestriels

* En Chine, les commandes de nouvelles installations ont chuté de plus de 10 %

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a légèrement reculé à 2,74 milliards de francs suisses, manquant les prévisions du consensus

* Ses principaux concurrents, Kone et Otis, publieront leurs résultats mercredi

par Emanuele Berro

Le chiffre d'affaires de Schindler

SCHP.S au deuxième trimestre a déçu les attentes du marché en raison d'un marché chinois toujours morose et d'effets de change, ce qui a entraîné une baisse de son action mardi, marquant un début discret pour la publication des résultats des principaux fabricants d'ascenseurs. La société suisse, qui fabrique des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants, ainsi que ses concurrents mondiaux, sont tous sous pression alors que la deuxième économie mondiale est confrontée à un marasme prolongé du marché immobilier .

Ses principaux concurrents, le finlandais Kone KNEBV.HE et le leader mondial Otis OTIS.N , publieront leurs résultats semestriels mercredi.

Les commandes de Schindler, exprimées en monnaies locales, ont progressé à l'échelle mondiale pour le troisième trimestre consécutif, portées par une forte demande de modernisation des ascenseurs existants sur l'ensemble des marchés. Toutefois, les commandes de nouvelles installations en Chine ont chuté de plus de 10 %, comme l'a révélé une présentation de l'entreprise. Le chiffre d’affaires trimestriel a reculé de 0,7 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 2,74 milliards de francs suisses (3,38 milliards de dollars), un chiffre inférieur à la prévision moyenne des analystes de 2,78 milliards de francs compilée par Vara .

Les mises en chantier en Chine ont chuté de plus de 23 % en glissement annuel au premier semestre 2026, selon les données publiées par le Bureau national des statistiques au début du mois.

Schindler s'attend également à environ 35 millions de francs de coûts supplémentaires liés à l'inflation cette année, principalement dus à la hausse des prix de l'énergie, du cuivre et de l'aluminium, a déclaré la directrice financière Carla De Geyseleer lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

À 11 h 00 GMT, son titre reculait d’environ 6 %, figurant parmi les plus mauvaises performances de l’indice de référence européen STOXX 600 .STOXX . L’action Kone a également reculé de 1,5 %.

“La performance boursière relativement solide de ces derniers mois entraîne aujourd’hui un rééquilibrage des portefeuilles au sein du secteur”, a déclaré à Reuters Martin Huesler, analyste à la Zuercher Kantonalbank, interrogé sur l’évolution du cours de l’action Schindler.

(1 dollar = 0,8096 franc suisse)