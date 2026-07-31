 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Schaeffler dégringole après un avertissement sur chiffre d'affaires
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 14:18
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Schaeffler chute lourdement à la Bourse de Francfort (-12,79%, à 7,055 euros), affecté par la révision à la baisse de son objectif de revenus à moyen terme.

L'équipementier automobile vise désormais des ventes comprises entre 24 et 26 milliards d'euros à l'horizon 2028, contre une précédente fourchette de 27 à 29 milliards d'euros. Pour justifier sa décision, le groupe met en avant le repli marqué des perspectives de marché sur le segment des véhicules particuliers et utilitaires légers.

Schaeffler a toutefois maintenu ses objectifs de rentabilité avec une marge d'Ebit ajusté toujours attendue entre 6 et 8%.

Pour Jefferies, le nouvel objectif est inférieur de 1% à l'estimation de ses analystes et de 6% par rapport à celle du consensus. La banque d'investissement américaine a confirmé sa recommandation à acheter et sa cible de cours à 10,45 euros.

Valeurs associées

SCHAEFFLER
7,120 EUR XETRA -11,99%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des ouvriers récoltent des grappes de Pinot noir dans les vignobles du domaine Defilippi - i Gessi, dans le petit village d’Oliva Gessi, situé sur les collines verdoyantes de l’Oltrepò Pavese, dans le nord de l’Italie, le 30 juillet 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    Des vendanges en juillet, du jamais-vu dans le nord de l'Italie
    information fournie par AFP 31.07.2026 15:54 

    Les fortes chaleurs bouleversent le calendrier dans l'Oltrepò Pavese, région viticole du nord de l'Italie, où les vendanges ont commencé avant même la fin du mois de juillet, une première. "Cette année est historique, car les raisins n'ont jamais été récoltés en ... Lire la suite

  • Un médecin soigne un patient atteint d'Ebola au Centre de traitement Ebola de Rwampara, à Bunia, à l’est de la République démocratique du Congo, le 13 juillet 2026 ( AFP / BENEDICTION MURHABAZI )
    Ebola: flambée sans précédent en RDC avec plus de 3.500 cas
    information fournie par AFP 31.07.2026 15:40 

    Plus de 3.500 cas d'Ebola ont été recensés en quelques mois en République démocratique du Congo (RDC), soit davantage que lors de l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire du pays entre 2018 et 2020, selon les données publiées vendredi par les autorités congolaises. ... Lire la suite

  • terminal de paiement worldline (Crédit: Jonas Leupe / Unsplash)
    Worldline boucle la cession de ses parts dans sa coentreprise australienne
    information fournie par Zonebourse 31.07.2026 15:40 

    Worldline annonce la finalisation de la cession de sa participation de 51% dans Worldline Australia Pty Ltd (opérant sous le nom d'ANZ Worldline Payment Solutions) à son partenaire de coentreprise ANZ, pour une valeur d'entreprise d'environ 107 MEUR (sur une base ... Lire la suite

  • ( AFP / OZAN KOSE )
    Etats-Unis : un responsable de la Fed en faveur d'un "resserrement monétaire" progressif
    information fournie par Boursorama avec Media Services 31.07.2026 15:37 

    L'inflation aux Etats-Unis a marqué le pas au mois de juin, revenant à 3,7% sur un an, contre 4,1% en mai, selon l'indice PCE qui est privilégié par la Fed pour sa politique monétaire. Un des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), Neel Kashkari, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 515,56 +0,35%
HAFFNER ENERGY
0,327 +2,35%
2CRSI
26,2 -1,43%
GENFIT
14,94 +6,71%
WORLDLINE
12,076 +21,12%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank