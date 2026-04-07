SCÉNARIOS-Accord, retard ou frappe ? Les investisseurs sur la sellette à l'approche de la date butoir fixée par Donald Trump pour l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les marchés mondiaux sont entrés dans une période d'incertitude accrue à l'approche d'une échéance fixée par le président américain Donald Trump pour l'Iran, les investisseurs évaluant diverses issues allant d'un cessez-le-feu à une nouvelle escalade militaire et leurs implications pour le pétrole, les devises et les actifs à risque.

L'Iran n'a montré aucun signe d'acceptation de la demande de Donald Trump d'ouvrir le détroit d'Ormuz d'ici la fin de la journée de mardi ou de subir des attaques massives sur ses infrastructures civiles dans ce qui serait la plus grande escalade de la guerre à ce jour. Le Wall Street Journal a rapporté mardi matin que l'Iran avait interrompu ses relations diplomatiques directes avec les États-Unis.

Donald Trump a donné à l'Iran jusqu'à 20 heures à Washington (minuit GMT et 3h30 à Téhéran) pour mettre fin à son blocus du pétrole du Golfe, une décision qui a bouleversé les marchés des matières premières et les marchés financiers au cours des dernières semaines.

"Les marchés sont confrontés à une situation quelque peu binaire alors qu'ils tentent de se positionner avant une échéance qui verra soit une résolution soudaine, soit une escalade rapide", a déclaré David Morrison, analyste principal des marchés chez Trade Nation.

L'indice de référence S&P 500 .SPX a chuté de près d'un pour cent mardi et le dollar =USD et l'or XAU= ont reculé, tandis que le pétrole LCoc1 a légèrement augmenté.

Voici un aperçu de ce qui pourrait se passer ensuite:

ESCALADE MILITAIRE

Selon une note récente de Citigroup, un conflit prolongé et de graves perturbations de l'approvisionnement en pétrole pourraient faire grimper le prix du Brent à environ 130 dollars.

Les marchés d'actions baisseraient, notamment les actions cycliques et sensibles aux taux d'intérêt, les investisseurs anticipant un fort ralentissement économique et une hausse de l'inflation.

Les compagnies aériennes, menées par American Airlines

AAL.O , et d'autres valeurs du secteur du voyage, telles que Carnival CCL.N , sont les plus vulnérables à la hausse des coûts du carburant et à l'affaiblissement de la demande, tandis que Palantir PLTR.O et CrowdStrike CRWD.O se distinguent en tant qu'hybrides IA-défense avec le plus grand potentiel de hausse si le conflit s'éternise et que la volatilité augmente, a déclaré Pete Mulmat d'IG North America.

Le dollar américain a été l'un des principaux bénéficiaires des échanges de valeurs refuges stimulés par le conflit.

"Si les attentes s'orientent vers des prix du pétrole élevés pour longtemps, le dollar pourrait se renforcer davantage, car cela pourrait amplifier les pressions inflationnistes et de production auxquelles sont confrontés les importateurs d'énergie", a déclaré Steve Englander, stratège de change chez Standard Chartered.

La hausse du dollar pourrait également exercer une pression sur le yen japonais JPY= et augmenter le risque d'une intervention de la Banque du Japon (BOJ).

La BOJ interviendrait probablement si l'USD-JPY devait rapidement dépasser 160, en direction de ses sommets de juillet 2024 proches de 162, selon les analystes d'UniCredit. Le yen s'échangeait pour la dernière fois à 159,82.

ACCORD DE PAIX

Ces dernières semaines, Donald Trump a brusquement mis fin à des menaces similaires d'escalade, citant ce qu'il a décrit comme des négociations productives avec des personnalités non identifiées en Iran, bien que Téhéran ait nié que des pourparlers substantiels aient eu lieu.

L'indice S&P 500 a rebondi d'environ 4 % depuis qu'il a atteint son plus bas niveau en sept mois à la fin du mois de mars, dans l'espoir d'une résolution du conflit.

"Il faut s'attendre à une baisse des rendements obligataires, à une baisse significative des prix du pétrole et de l'énergie, à une vente du dollar, à un resserrement des écarts de crédit et à une remontée des actions", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan, en présentant un scénario dans le cas d'un cessez-le-feu.

Les actions des sociétés de défense, d'engrais et d'énergie, qui ont progressé en raison des prévisions d'un conflit prolongé et de l'augmentation des coûts des intrants, pourraient perdre une partie de leurs gains. Dans le même temps, les compagnies aériennes et les organisateurs de croisières, dont les cours sont en baisse et qui sont sensibles au prix du pétrole, pourraient récupérer leurs pertes à mesure que les prix des carburants diminuent et que les attentes en matière de demande de voyages se stabilisent.

Une désescalade du conflit au Moyen-Orient signifierait également que les paris sur les réductions de taux d'intérêt pourraient être remis sur la table. La flambée des prix du pétrole et les inquiétudes inflationnistes plus générales ont incité les opérateurs à tabler sur une pause prolongée de l'assouplissement monétaire cette année.

REPORT DE L'ÉCHÉANCE

Une nouvelle prolongation de l'échéance pourrait favoriser la prise de risque à court terme, les investisseurs anticipant l'imminence d'un accord.

"En réalité, un autre moment TACO pour Donald Trump est plus probable qu'un recul de l'Iran et c'est probablement ce qui empêche les marchés de s'effondrer", a déclaré Raffi Boyadjian, analyste principal du marché chez Trading Point, faisant référence à un dicton populaire de Wall Street selon lequel "Trump Always Chickens Out" (Trump s'est toujours dégonflé).

À terme, les actions pourraient évoluer de manière latérale alors que les investisseurs restent prudents, les analystes de J.P. Morgan privilégiant une position neutre sur le marché en raison des risques non résolus liés au transport maritime et de l'incertitude concernant l'approvisionnement en énergie.

Les analystes s'attendent à ce que le brut Brent reste soutenu autour de la fourchette actuelle de 110 dollars le baril, les perturbations de l'approvisionnement se poursuivant avec la fermeture du détroit d'Ormuz.

L'or pourrait également rester au même niveau, l'incertitude prolongée soutenant la demande de couverture. Le prix de l'or a chuté de 12 % depuis le début de la guerre, pénalisé par un dollar plus fort.