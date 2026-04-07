Le directeur de Bayer US déclare que les droits de douane n'affecteront pas ses prévisions pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Michael Erman

Un haut responsable de Bayer AG

BAYGn.DE a déclaré mardi que l'entreprise allemande de fabrication de médicaments et d'agrochimie ne voyait pas la nécessité d'ajuster ses prévisions pour 2026 en raison des droits de douane sur les produits pharmaceutiques importés annoncés par le gouvernement américain la semaine dernière.

"Nous pensons avoir anticipé de manière appropriée les droits de douane dans le cadre de nos prévisions pour 2026", a déclaré à Reuters Sebastian Guth, directeur des opérations de Bayer Pharmaceuticals et président de Bayer U.S..

M. Guth a déclaré que Bayer était d'autant plus à l'aise avec ses prévisions que les États-Unis se sont engagés à honorer l'accord commercial qu'ils ont signé avec l'Union européenne l'année dernière et qui plafonne à 15 % les droits de douane sur la plupart des produits en provenance de ces pays, y compris les médicaments.

En mars, Bayer a déclaré qu'il prévoyait un Ebitda avant éléments spéciaux de 9,6 milliards à 10,1 milliards d'euros en 2026, contre un Ebitda avant éléments spéciaux de 9,669 milliards d'euros en 2025.

Le président Donald Trump a signé la semaine dernière un décret imposant des droits de douane sur les produits pharmaceutiques de marque importés aux États-Unis, à moins que les fabricants n'acceptent des accords gouvernementaux sur la tarification des médicaments ou ne s'engagent à fabriquer leurs produits dans le pays.

Les droits de douane devraient commencer à s'appliquer à la plupart des entreprises en septembre.

Seize des plus grands fabricants de médicaments au monde ont signé des accords avec le gouvernement américain qui exemptent des milliards de dollars de médicaments des droits de douane, mais Bayer n'a pas été invité à la table des négociations dans un premier temps. M. Guth a refusé de dire si l'entreprise avait discuté avec l'administration Trump de la possibilité d'éviter les droits de douane. La Grande-Bretagne a également finalisé un accord commercial sur les produits pharmaceutiques avec les États-Unis , qui prévoit un accès sans droits de douane aux États-Unis pour les médicaments fabriqués au Royaume-Uni, en échange du paiement de prix plus élevés pour les nouveaux médicaments.

Dans le cadre de cet accord, la Grande-Bretagne s'est engagée à augmenter ses dépenses en médicaments de 0,3 % du PIB à 0,35 % d'ici 2028 et à 0,6 % d'ici 2035. M. Guth considère cet accord comme un modèle de la manière dont les pays riches du monde entier peuvent envisager de modifier leurs structures de prix.

"Il est admis que cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais au fil du temps", a déclaré M. Guth.