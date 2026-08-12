SCE obtient une décision provisoire dans l'affaire relative à la responsabilité de l'incendie d'Eaton, rapporte Bloomberg News

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Une juge californienne a provisoirement rejeté une demande visant à tenir Southern California Edison, une filiale d’Edison International EIX.N , automatiquement responsable de plusieurs milliards de dollars de pertes matérielles causées par l’incendie d’Eaton, a rapporté mardi Bloomberg News.

La juge Laura Seigle, de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, a rejeté la demande des compagnies d’assurance qui souhaitaient obtenir une décision établissant la responsabilité de SCE en vertu d’une loi de l’État qui rend automatiquement les services publics responsables lorsque leurs équipements sont à l’origine d’un incendie, selon le rapport.

Cette décision provisoire intervient quelques jours après que les enquêteurs des pompiers du comté de Los Angeles ont conclu qu’un arc électrique provenant d’un pylône de transport d’électricité de SCE hors service avait provoqué l’incendie d’Eaton en janvier 2025, qui a coûté la vie à 19 personnes et détruit des milliers de logements.

« Oui, nous sommes d’accord avec cette décision provisoire. Notre objectif principal est de soutenir la communauté d’Altadena dans ses efforts de reconstruction et de relance », a déclaré à Reuters David Eisenhauer, porte-parole de SCE.

SCE fait face à 998 poursuites judiciaires intentées par des entreprises et des particuliers à la suite de l’incendie d’Eaton, ainsi que par des entités publiques et des assureurs.