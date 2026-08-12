La fièvre monte dans le coeur de l'Espagne rurale avant l'éclipse solaire totale du 12 août

Des lunettes d'observation d'éclipse certifiées conformes à la norme de sécurité internationale ISO 12312-2 à Burgos, le 2 juillet 2026 en Espagne ( AFP / CESAR MANSO )

Enfant, Enrique Bordallo contemplait avec émerveillement le ciel étoilé au-dessus de la campagne espagnole. L'éclipse solaire totale du 12 août a depuis transformé sa passion de toujours en une véritable obsession.

"Nous sommes surexcités !", s'enthousiasme le président de l'association d'astronomie de Burgos, une ville du nord de l'Espagne, avant de prendre la parole face à des dizaines de personnes dans le village de Belorado pour leur expliquer les mécanismes de ce phénomène céleste très rare.

"Nous avons tellement envie que cela arrive enfin, de vivre ce moment et que la météo soit bonne, que tout se passe bien", dit-il à l'AFP.

L'Espagne est l'un des rares endroits au monde où cette éclipse solaire sera visible dans sa totalité.

Le phénomène, lorsque la Lune couvrira entièrement le Soleil et plongera les observateurs dans l'obscurité, durera environ une minute et demie. Ce sera une première dans ce pays depuis 1905.

Malgré la brièveté extrême de ce moment historique, la présence de nombreux touristes étrangers et l'attention des médias pourraient générer d'importantes retombées économiques à Belorado et aux alentours, une zone typique de l'"Espagne vide", le nom donné à ces vastes territoires touchés par le déclin démographique.

"La région de Castille-et-León (d'où sera visible l'éclipse, NDLR) ne fait pas toujours la une de l'actualité et les étrangers restent davantage sur la côte malheureusement", relève Belén Molinuevo Puras, une anthropologue de 51 ans.

"Nous sommes donc très heureux que (l'éclipse) passe par ici", poursuit-elle, s'exprimant d'un champ plongé dans l'obscurité totale à Belorado, où l'association locale d'astronomie organisait une séance nocturne d'observation des étoiles.

"Catalyseur"

L'Espagne, le deuxième pays le plus visité du monde après la France, figure depuis plusieurs années parmi les géants mondiaux du tourisme.

Mais le gouvernement cherche désormais à diversifier son offre afin de réduire sa dépendance au tourisme balnéaire saisonnier et de désengorger des destinations soumises aux effets du surtourisme, comme Barcelone.

Des lunettes d'observation d'éclipse certifiées conformes à la norme de sécurité internationale ISO 12312-2 vendues à Burgos, le 2 juillet 2026 en Espagne ( AFP / CESAR MANSO )

Les trois éclipses qui doivent se produire en l'espace de trois ans -deux nouvelles éclipses sont attendues en août 2027 en janvier 2028-, constituent " une occasion inédite de contribuer à rééquilibrer les flux touristiques ", notamment vers les zones rurales, selon un rapport paru en mai et commandé par Airbnb.

Des Américains, des Sud-Américains ou encore des Japonais sont notamment attendus à Burgos, explique à l'AFP une adjointe à la mairie, Andrea Ballesteros, devant l'impressionnante cathédrale construite au XIIIe siècle.

La municipalité souhaite, à terme, "attirer des touristes en provenance de l'étranger et pas seulement l'été", dit encore cette responsable, voyant en l'éclipse du mois d'août "un véritable catalyseur, tant sur le plan touristique que culturel".

Dans l'hôtel de Lucía Molina, les touristes chinois constitueront le plus gros contingent d'étrangers le 12 août prochain et les réservations ont commencé il y a un an et demi déjà.

"Pratiquement toutes les chambres" ont été louées "à des prix très élevés", affirme-t-elle. Les rares chambres encore disponibles se négocient jusqu'à 1.200 euros la nuit, selon la réceptionniste.

"Défi" pour les autorités

Environ 500.000 touristes sont attendus en Castille-et-León, dont 40.000 à Burgos, soit plus de 20% de la population de cette ville.

La perspective de voir ces milliers de visiteurs se balader dans des champs et patienter pendant des heures dans la touffeur estivale soulève toutefois de nombreuses questions de sécurité, de santé publique et de logistique.

Des lunettes d'observation d'éclipse certifiées conformes à la norme de sécurité internationale ISO 12312-2 à Burgos, le 2 juillet 2026 en Espagne ( AFP / CESAR MANSO )

Andrea Ballesteros ne cache pas que l'événement constitue "un défi" pour les autorités mais assure que tout a été préparé en amont par les différents services de l'Etat et de la région, notamment la création de points d'observation spécifiques pour pouvoir gérer les flux.

En ce qui concerne d'éventuels risques pour la santé, Marta Serrano, qui travaille dans un magasin de lunettes, rappelle de son côté l'importance de porter des montures spéciales.

"C'est comme aller à la plage quand le ciel est couvert. Tu te dis : +Non, aujourd'hui je ne mets pas de crème, parce que je ne vais pas prendre de coups de soleil+. Et puis le soir, tu te rends compte que si. (...) Eh bien, là, ce sera pareil", met-elle en garde.

À Belorado, le passionné d'éclipses Enrique Bordallo balaie d'un revers de la main toutes ces inquiétudes et déclare attendre avec impatience l'aboutissement de décennies de travail dans sa région natale, sous les yeux de la planète entière.

"C'est un événement unique, c'est quelque chose de merveilleux, c'est un spectacle gratuit accessible à tous, qui ne manquera pas de stupéfier et d'émerveiller", prédit-il.