Count Binface, le "politicien de l'espace" qui défie Nigel Farage

Count Binface pose devant le Palais de Westminster à Londres en 2024 ( AFP / BENJAMIN CREMEL )

Casque en forme de poubelle sur la tête, cape sur les épaules et répartie aiguisée: Count Binface, qui affronte Nigel Farage jeudi lors d'une législative partielle, s'est imposé parmi les candidats insolites qui pimentent les scrutins britanniques.

Ce "guerrier de l'espace intergalactique", derrière lequel se cache l'humoriste Jon Harvey, défiera l'ex-héraut du Brexit, qui a remis en jeu son siège de député de Clacton en juillet après des semaines de polémique sur les finances de son parti, Reform UK.

Count Binface (littéralement "Comte Face-de-Poubelle") n'est pas la seule excentricité de ce scrutin au nombre record de 34 candidats, bien que les grands partis le boycottent. Ils dénonçent un "coup de communication" de Nigel Farage.

Les derniers sondages donnent Farage ultra-favori avec plus de 70% des voix, tandis que le "politicien de l'espace", comme il se fait appeler, plafonnerait à 20%. Il avait été le premier candidat à se déclarer face au patron de Reform.

Déjà connu au Royaume-Uni pour ses multiples candidatures, Count Binface, 46 ans, a réuni 0,2% des voix lors de la législative partielle de Makerfield en juin, remportée par le désormais Premier ministre Andy Burnham.

Il avait également affronté en juillet 2024 le Premier ministre conservateur Rishi Sunak dans sa circonscription, ainsi que le maire de Londres, Sadiq Khan, la même année et en 2021.

"Au Royaume-Uni, n'importe qui, littéralement n'importe qui, est libre de se présenter à une élection, peu importe à quel point son accoutrement est idiot", déclarait-il avant l'élection londonienne de 2024.

Count Binface n'est pas seul: le Royaume-Uni a une longue tradition de candidats fantaisistes comme Alan "Howling Laud" Hope, chef du parti "Official Monster Raving Loony Party", également candidat à l'élection de Clacton.

Diplômé d'Oxford

De son vrai nom Jon Harvey, Count Binface est un comédien et scénariste diplômé de la prestigieuse université d'Oxford en lettres classiques.

Il a écrit et produit des émissions phares de la télévision britannique, notamment la comédie politique satirique "The Thick of It" ou le jeu culte de la BBC "Have I Got News for You", selon son site officiel.

Il a accédé à la notoriété en 2017 sous le nom de "Lord Buckethead" ("Lord Tête-de-Seau"), en se présentant à une législative partielle contre la Première ministre Theresa May.

Une plainte pour infraction aux droits d'auteur l'a ensuite contraint à réinventer son personnage en 2018 pour devenir Count Binface, originaire de la planète Sigma IX.

Courtisé par de nombreux médias internationaux depuis sa candidature à Clacton, il s'est offert lundi un ultime pied de nez: une prise de parole mise en scène depuis l'espace, où il appelle les électeurs à voter pour lui afin d'assister "à la plus grande victoire politique de l'histoire".

À chaque campagne, son programme mêle absurde, pop culture et satire politique.

Parmi ses propositions pour Clacton: la réduction du prix de la 99 Flake - glace à la vanille servie dans un cornet surmontée d'une barre de chocolat - à 99 centimes, le comblement des nids-de-poule "en utilisant des copies du programme du Labour", ou encore la promesse de bâtir "au moins un logement abordable" pendant son mandat.

Humour et répartie

Pour autant, Jon Harvey assure que sa démarche poursuit un objectif sérieux: encourager la participation citoyenne tout en tournant en dérision la classe politique.

"Derrière chacune de ces campagnes se cache un message simple: être présent compte, et chaque bulletin de vote mérite d'être déposé, même quand on sait comment la soirée va se terminer", explique-t-il sur son site internet.

Le comédien a aussi le sens de la répartie. Interrogé par le présentateur de l'émission politique phare de la BBC Newsnight, qui lui demandait s'il n'était pas temps de tomber le masque, il a rétorqué: "Quelqu'un ici a-t-il déjà vu Le Retour du Jedi? Personne n'a envie de savoir ce qu'il y a sous la poubelle de recyclage, c'est dégoûtant!"

Dans le cas improbable où il serait élu, les règles du Parlement lui imposeraient néanmoins de se dévoiler.

Dans un autre registre, il a récemment récité de mémoire les premiers vers du poème épique d'Homère, l'Odyssée, en grec ancien, dans le podcast réputé "The Rest is Politics", provoquant l'hilarité des présentateurs face au contraste saisissant entre son costume et son érudition.