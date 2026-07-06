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SCBSM : SCBSM : Bilan semestriel du contrat de liquidité
information fournie par Actusnews 06/07/2026 à 18:00

Paris, le 6 juillet 2026 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société SCBSM à la société de Bourse Allinvest, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 14 924 titres
  • 45 583,98 €

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 0
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 0
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 0 titre
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 0 titre

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 14 924 titres
  • 45 252,89 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 6 154 titres
  • 5 000,00 €

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à 468 M€, dont 92% situé à Paris QCA à fin juin 2025. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr .

Contacts ACTUS finance & communication :

Investisseurs : Journalistes :
Jérôme Fabreguettes Leib Manon Clairet
01 53 67 36 78 01 53 67 36 73
scbsm@actus.fr mclairet@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nG5tlJRuYm2cmm1wZZtraGdjZ5eTx5OZZ5SelpJwZ8ybZ5tom2qUbcqeZnJqlmVm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99100-scbsm_cp_liquidite_s126.pdf

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