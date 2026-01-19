SCBSM : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 19 janvier 2026 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché SCBSM 969500RWF4QUJY6HF161 13/01/2026 FR0006239109 354 9,45 XPAR SCBSM 969500RWF4QUJY6HF161 14/01/2026 FR0006239109 292 9,35 XPAR SCBSM 969500RWF4QUJY6HF161 16/01/2026 FR0006239109 322 9,65 XPAR

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à 468 M€, dont 92% situé à Paris QCA à fin juin 2025. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr .

