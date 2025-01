Scandale des moteurs PureTech Peugeot/Citroën : Stellantis lance un outil de remboursement rétroactif pour les automobilistes pénalisés

La gamme de moteurs, qui équipe des centaines de milliers de véhicules à travers l'Europe, s'est illustrée par des problèmes multiples.

Courroie de distribution, surconsommation d'huile... Des milliers d'automobilistes ont fait face au calvaire industriel des moteurs PureTech développés par PSA, qui ont causé des pannes à foison sur des véhicules de Peugoet, Citroën ou encore Opel. Face au fiasco et à la colère de ses clients, le groupe automobile Stellantis a annoncé jeudi 16 janvier avoir lancé une plateforme d'indemnisation rétroactive pour les clients qui ont eu des problèmes avec le moteur Puretech entre 2022 et 2024, une démarche visant à reconquérir leur confiance.

Cette plateforme dédiée "permet à nos clients ayant payé une facture entre 2022 et 2024 pour les moteurs PureTech qui ont connu des problèmes de courroie ou une surconsommation d'huile de se faire rembourser", a déclaré un porte-parole de Stellantis à l'AFP.

Cette mesure d'indemnisation complémentaire couvrira les dépenses contractées entre le 1er janvier 2022 et le 18 mars 2024 pour les PureTech 1.0 et 1.2 des générations précédentes , suivant certaines conditions d'entretien et de diagnostic recommandées par les marques Citroën, DS Automobiles, Opel/Vauxhall et Peugeot.

Une "première" dans le genre

En mars 2024, Stellantis a étendu la garantie sur ces moteurs PureTech, développés par PSA (Peugeot-Citroën), en raison de la consommation excessive d'huile et/ou de la dégradation prématurée de la courroie de distribution, couvrant 100% des coûts jusqu'à 10 ans ou 175.000 kilomètres pour les pièces et la main-d'œuvre, sous certaines conditions. La plateforme qui constitue "un outil rétroactif pour qu'on puisse rembourser des gens" est "une première" dans l'industrie, ajoute le porte-parole.

La même plateforme permettra également aux clients qui ont engagé des frais sur les réservoirs AdBlue de demander une compensation, a souligné Stellantis qui communiquera vendredi sur les détails. Produit à base d'urée, AdBlue permet d'éliminer une grande partie des émissions nocives d'oxyde d'azote (NOx) des gaz d'échappement des voitures diesel. En raison de la cristallisation de l'AdBlue, de nombreux automobilistes ont dû procéder à des réparations onéreuses.

La plateforme accessible à l'adresse https://stellantis-support.com permettra aux clients de soumettre leur dossier. Sa mise en œuvre se fera de manière échelonnée, en commençant par l'évaluation des réclamations de clients présélectionnés en France et en Espagne. Les demandes de tous les clients des pays européens commenceront à être évaluées progressivement d'ici à fin février 2025.

Le groupe ne communique pas à ce stade le nombre de voitures qui pourraient être concernées, ni le coût de l'opération. Ces informations seront dévoilées à l'occasion des prochains résultats financiers. A l'instar d'autres géants du secteur, Stellantis, qui a connu une baisse de 12% de ses volumes de véhicules livrés en 2024, traverse une passe difficile après des années de profits record depuis sa fondation en 2021 avec la fusion de PSA (Peugeot-Citroën) et Fiat-Chrysler.