Scale AI nomme un ancien cadre de Google Cloud au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - Scale AI a annoncé jeudi avoir nommé Francis DeSouza, ancien cadre de Google Cloud, au poste de directeur général, à compter du 10 août, alors que l'entreprise spécialisée dans l'IA cherche à développer ses activités dans les domaines des données et des applications.

M. DeSouza succédera à Jason Droege, qui occupait le poste de directeur général par intérim depuis juin de l’année dernière. M. Droege travaillera aux côtés de M. DeSouza au cours des prochains mois afin d’assurer la transition, a précisé Scale.

Fondée par Alexandr Wang, Scale fournit des données qui alimentent des modèles d’IA de pointe et développe des applications d’IA pour les entreprises et les pouvoirs publics. L’année dernière, M. Wang a rejoint Meta Platforms en tant que directeur de l’IA.

Voici quelques détails:

* M. DeSouza possède plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des technologies d’entreprise et occupait jusqu’à récemment les fonctions de directeur des opérations et de président de la division des produits de sécurité chez Google Cloud.

* Avant de rejoindre Google Cloud, M. DeSouza était président-directeur général d’Illumina ILMN.O , une entreprise spécialisée dans les données génomiques et le séquençage.

* Selon Scale, sous la direction de M. DeSouza, le chiffre d’affaires d’Illumina a dépassé les 4,5 milliards de dollars et l’entreprise s’est implantée dans plus de 150 pays.

* Au début de sa carrière, il a occupé le poste de président des produits et services chez Symantec, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité. Il a également fondé deux entreprises qui ont par la suite été rachetées par Microsoft et Symantec.

* M. DeSouza est titulaire d’une licence et d’un master en génie électrique et en informatique du Massachusetts Institute of Technology.

* Scale a indiqué avoir récemment ajouté BP et la Mayo Clinic à sa liste de clients professionnels et avoir renforcé sa collaboration avec les gouvernements américains et internationaux.