SBM Offshore augmente la rémunération de ses actionnaires en raison de ses excellentes performances

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

SBM Offshore affiche un rendement record de 470 millions de dollars pour les actionnaires, en hausse de 57 % par rapport à l'année précédente

*

Le chiffre d'affaires des opérations directionnelles dépasse les attentes à 1,7 milliard de dollars

*

Le carnet de commandes tombe à 31,1 milliards de dollars après la vente anticipée d'un FPSO à Exxon

(Ajout de puces, de citations du CEO/CFO aux paragraphes 3, 7, 9, de perspectives pour 2026 au paragraphe 8, de contexte au paragraphe 10) par Hugo Lhomedet et Jerome Terroy

La société néerlandaise de services pétroliers offshore SBM Offshore SBMO.AS a annoncé une hausse annuelle de 57% de la rémunération des actionnaires à un niveau record de 470 millions de dollars (397,8 millions d'euros) jeudi et a déclaré qu'elle reverserait au moins 2,1 milliards de dollars aux investisseurs sur une période de six ans.

Le spécialiste de la production flottante basé à Amsterdam a déclaré qu'il paierait 2,57 dollars par action par le biais d'un dividende de 200 millions de dollars et d'un programme de rachat d'actions de 270 millions de dollars, à la suite de solides performances opérationnelles et de la vente anticipée de son unité FPSO ONE GUYANA à ExxonMobil XOM.N .

Les flux de trésorerie contractés au cours des six prochaines années "couvriront largement" le plan visant à accroître le rendement pour les actionnaires, a déclaré Douglas Wood, directeur financier, lors d'une interview accordée à Reuters. "Les contrats déjà inscrits dans notre carnet de commandes sont même susceptibles de générer des bénéfices

Les bénéfices directionnels de SBM Offshore avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement se sont élevés à 1,7 milliard de dollars en 2025, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 1,65 milliard de dollars, selon un sondage réalisé par la société.

L'entreprise utilise le reporting directionnel, qui comptabilise les recettes provenant des paiements de la phase de construction avant le début des baux.

Le carnet de commandes directionnel de la société est tombé à 31,1 milliards de dollars à la fin de l'année, contre 35,1 milliards de dollars un an plus tôt, la vente anticipée du FPSO ONE GUYANA ayant réduit les attentes en matière de revenus.

"Si nous remportons de nouveaux contrats, nous devrions commencer à voir le carnet de commandes se reconstituer cette année", a déclaré M. Wood.

SBM prévoit un chiffre d'affaires directionnel d'environ 6,5 milliards de dollars en 2026 et un bénéfice d'exploitation directionnel d'environ 1,8 milliard de dollars.

Interrogé sur la récente volatilité induite par les tarifs douaniers américains, le directeur général Oivind Tangen a déclaré qu'elle renforçait les fondamentaux du pétrole et du gaz dans la région de l'Atlantique, rendant l'activité plus forte et plus durable.

SBM Offshore opère dans le segment des eaux profondes, où les coûts de production par baril sont relativement moins élevés que dans d'autres régions offshore, ce qui la protège de la volatilité des prix du pétrole.

(1 euro = 1,1818)