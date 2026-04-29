 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SBA Communications revoit à la hausse ses prévisions annuelles en raison d'une forte demande de location
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 23:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SBA Communications SBAC.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, misant sur une demande soutenue pour ses services de location de pylônes de téléphonie mobile de la part des opérateurs de réseaux mobiles.

Les activités de location auprès des principaux opérateurs tels que Verizon VZ.N , AT&T T.N et T-Mobile TMUS.O sont restées stables, ces derniers investissant dans leurs réseaux 5G pour faire face à l'explosion du trafic de données mobiles.

* La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,84 et 2,88 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 2,82 à 2,86 milliards de dollars.

* Le propriétaire de tours de télécommunication a également bénéficié d'un contrat de location-cadre pluriannuel signé avec Verizon à la fin de l'année dernière, qui devrait constituer une source de revenus stable.

* SBA a déclaré que la croissance de l'accès à Internet stimule la demande en tours de téléphonie mobile, les opérateurs utilisant ces sites pour étendre leur couverture et leur capacité. Au 31 mars, la société détenait ou exploitait 46 358 sites de communication.

* Elle a annoncé une hausse de 5,9 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 703,4 millions de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 696,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'opération se sont élevés à 3,03 dollars par action, contre des estimations de 3,01 dollars.

Valeurs associées

AT&T
25,775 USD NYSE -1,13%
SBA CMMNS REIT-A
215,9700 USD NASDAQ -0,74%
T-MOBILE US
198,1700 USD NASDAQ +6,13%
VERIZON COMM
46,630 USD NYSE -1,30%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 30.04.2026 06:06 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOCIETE ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump s'exprime depuis la Maison Blanche, le 23 avril 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump dit envisager une réduction des forces armées américaines en Allemagne
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:20 

    Donald Trump a déclaré mercredi qu'il envisageait une réduction des forces armées américaines stationnées en Allemagne, après des propos vindicatifs contre le chancelier allemand à propos de la guerre en Iran. "Les Etats-Unis étudient et examinent actuellement ... Lire la suite

  • Un grand écran affiche le logo de Samsung dans une gare de Séoul, le 30 avril 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )
    Samsung voit son bénéfice net trimestriel multiplié par six grâce à l'IA
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:14 

    Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite

  • Des bateaux d'une flotille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza quittent le port Vell de Barcelone en Espagne, le 12 avril 2026 ( AFP / Josep LAGO )
    La flottille pour Gaza encerclée par l'armée israélienne selon ses organisateurs
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:13 

    Les organisateurs d'une nouvelle flottille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza ont affirmé jeudi que leurs bateaux avaient été encerclés par la marine israélienne dans les eaux internationales et que le contact avait été perdu avec ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank