SBA Communications revoit à la hausse ses prévisions annuelles en raison d'une forte demande de location

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SBA Communications SBAC.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, misant sur une demande soutenue pour ses services de location de pylônes de téléphonie mobile de la part des opérateurs de réseaux mobiles.

Les activités de location auprès des principaux opérateurs tels que Verizon VZ.N , AT&T T.N et T-Mobile TMUS.O sont restées stables, ces derniers investissant dans leurs réseaux 5G pour faire face à l'explosion du trafic de données mobiles.

* La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,84 et 2,88 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 2,82 à 2,86 milliards de dollars.

* Le propriétaire de tours de télécommunication a également bénéficié d'un contrat de location-cadre pluriannuel signé avec Verizon à la fin de l'année dernière, qui devrait constituer une source de revenus stable.

* SBA a déclaré que la croissance de l'accès à Internet stimule la demande en tours de téléphonie mobile, les opérateurs utilisant ces sites pour étendre leur couverture et leur capacité. Au 31 mars, la société détenait ou exploitait 46 358 sites de communication.

* Elle a annoncé une hausse de 5,9 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 703,4 millions de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 696,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'opération se sont élevés à 3,03 dollars par action, contre des estimations de 3,01 dollars.