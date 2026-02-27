SBA Communications manque ses prévisions de recettes trimestrielles en raison de la faiblesse de la demande

La société SBA Communications

SBAC.O , propriétaire de tours de téléphonie cellulaire, n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre jeudi, la perte de clients et les dépenses prudentes des opérateurs ayant pesé sur son activité de location de sites.

Le secteur des infrastructures de télécommunications se prépare à un bouleversement potentiel de ses principaux locataires, l'abandon progressif des technologies redondantes devant entraîner un taux de désabonnement important et peser sur les projections de revenus à long terme, à mesure que les sites les plus anciens seront mis hors service.

Les coûts élevés de modernisation ont également pour effet d'évincer les petits opérateurs dont les budgets sont limités. Les géants T-Mobile TMUS.O , AT&T T.N et Verizon VZ.N représentaient ensemble 66,2 % du chiffre d'affaires total de SBA en 2024.

Les analystes ont noté que, bien qu'il n'y ait pas eu de forte augmentation des nouvelles constructions, l'activité de location de T-Mobile et de Verizon est restée stable.

SBA s'est également implantée sur les marchés internationaux à la recherche de nouveaux segments de croissance, achetant récemment des milliers de tours à Millicom en Amérique latine.

Au 31 décembre, la société possédait ou exploitait 46 328 sites de communication.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 719,6 millions de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 726,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

SBA s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel se situe entre 2,82 et 2,86 milliards de dollars. Au milieu de la fourchette, les prévisions sont inférieures aux estimations de 2,86 milliards de dollars.

Les fonds d'exploitation ajustés trimestriels se sont élevés à 3,19 dollars par action, contre des estimations de 3,25 dollars par action.