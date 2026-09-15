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SB Energy va vendre jusqu'à 500 millions de dollars d'actions à des investisseurs japonais dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 03:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations contextuelles)

par Anton Bridge

Le développeur de centres de données SB Energy SBE.O , soutenu par le groupe SoftBank

9984.T , va vendre jusqu'à 500 millions de dollars d'actions à des investisseurs japonais dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis, selon un document déposé mardi.

La société émettra de nouvelles actions à l'intention des investisseurs japonais, et les fonds seront utilisés pour couvrir les frais d'exploitation généraux liés au développement de centres de données, à la production d'électricité et à des projets d'infrastructures connexes, précise le document.

Le document n’a pas révélé le montant de l’introduction en bourse aux États-Unis. SoftBank pourrait viser une valorisation de 50 milliards de dollars pour SB Energy, a rapporté Reuters.

Le fabricant de puces Nvidia NVDA.O s'est engagé à investir 1,5 milliard de dollars dans un placement privé au prix de l'introduction en bourse, et OpenAI s'est vu attribuer des bons de souscription d'une valeur d'environ 5,5 milliards de dollars, a indiqué SB Energy dans son prospectus d'investissement, publié début septembre.

L’engouement des investisseurs pour l’intelligence artificielle a déclenché cette année une vague d’introductions en bourse d’entreprises du secteur, avec l’entrée en bourse de SpaceX SPCX.O en juin et celle d’Anthropic prévue plus tard dans l’année.

Les investisseurs japonais ont acquis pour 2,2 milliards de dollars d’actions SpaceX lors de son introduction en bourse .

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NVIDIA
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